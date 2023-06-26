російський президент володимир путін звернувся 26 червня до росіян щодо бунту "вагнерівців".

Подякував за консолідацію і сказав, що повстання все одно придушили б.

"Організатори повстання, попри втрату адекватності, не могли цього зрозуміти", – сказав він.

путін знову заявив про агресію щодо росії та заявив, що кровопролиттю раділи б у Києві.

У промові путін згадав про льотчиків, яких вбили "вагнерівці". Але додав, що більшість найманців – "патріоти". Запропонував їм укласти контракт з Міноборони рф або піти у Білорусь.

"Сьогодні у вас ("вагнерівці" - ред.) є можливість продовжити службу росії, уклавши контракт із Міністерством оборони або іншими силовими структурами. "Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір "воїнів" росії, які усвідомили свою трагічну помилку", - додав диктатор.

Таким чином у колишньому вигляді ПВК "Вагнера", за словами путіна, існувати не буде.

Також путін згадав "ворогів" і звинуватив їх у спробах зробити так, щоб рф "захлинулася в кривавій війні". Російський диктатор пафосно заявив, що "заколот придушили б у будь-якому разі".