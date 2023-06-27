Загроза щодо Запорізької АЕС, військова допомога Києву та наслідки заколоту вагнерівців… Це три головні "українські" теми, які коментують зараз американські високопосадовці. Важливі меседжі, що лунають із Вашингтона, зібрав наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Почну із того, що точно всіх хвилює: даних щодо Запорізької АЕС. Розуміння Білого дому ситуації озвучив стратегічний координатор Радбезу Джон Кірбі. І тут маю заспокоїти.

Адмірал каже - і це цитата – "Ми не побачили жодних ознак того, що ця загроза (мова про загрозу підриву АЕС Росією) неминуча, але ми дуже уважно за цим спостерігаємо". У Штатів є можливість напряму здійснювати моніторинг радіаційної ситуації навколо ЗАЕС, це робиться, і підвищення фону нині не зафіксоване. Також пресі неофіційно кажуть: за тим, що відбувається на місцевості пильнують із супутників; до того ж, є завдання збирати інформацію щодо планів Росії отримала розвідка. Але знову ж таки - поки "жодних ознак" - і це заспокоює.

Інша загроза, яку також обговорюють, - можливість використання Москвою ядерної зброї. І тут теж - Штати натепер не бачать жодних намірів Кремля застосувати її в Україні. Послухайте, що саме щодо цього заявляють у Вашингтоні, - пряма мова.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Ми не бачимо - за винятком бурхливої ​​риторики - жодної ознаки того, що у Росії існує якийсь намір застосувати ядерні озброєння в Україні. І можу також запевнити, що ми не бачили нічого, що змусило б нас змінити розміщення наших власних стратегічних засобів, не робили жодних таких кроків.

Те саме заявили зараз у Держдепі: не будуть навіть підвищувати рівень готовності своїх ядерних сил - через останні події в Росії і пригожинський заколот. А от щодо "вагнерівців", - Метью Міллер, новий речник зовнішньополітичного відомства Америки, озвучив бачення Сполучених Штатів - що - процитую – "вони мають бути розпущені". Відкритим поки залишається питання нових санкцій щодо приватної армії Пригожина. Рестрикції мали запровадити вже сьогодні, тимчасово - відклали, щоб не підігрувати путіну.

Так чи інакше до санкцій повернуться - навіть попри те, що ПВК пішла з України. Ну а рішення, про яке сьогодні якраз мають оголосити: саме 27-го числа за планом повинен бути затверджений і оприлюднений новий пакет військової допомоги Україні. Це ще попередньо - вже бувало, що оголошення переносили на 2-3 дні, - але на зараз американські чиновники кажуть пресі про готовність виділити 500-т мільйонів доларів. І за ці гроші на фронт передадуть, зокрема, бронетехніку - ті ж Bradley, які добре себе зарекомендували на полі бою, а також БТРи Stryker. Вони мають одразу піти на фронт - замінити ту західну техніку, яка постраждала під час українського контрнаступу.