Яка ситуація на Східному напрямку: боєць батальйону "Свобода" розкрив деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко розповів про те, яка ситуація зараз на Східному напрямку.
4 бригада "Рубіж" і батальйон "Свобода" продовжують виконувати завдання на Східному напрямку, конкретно точку з міркувань безпеки не хочеться називати, але, повірте, це один з найбільш гарячіших напрямків, де противник завдає численних артилерійських ударів, за останній місяць пробував декілька разів штурмувати. Але вдається відбивати штурми, знищувати ворожі сили.
На жаль у ворога залишається перевага у кількості боєприпасів, і в кількості стволів.
Бійці бригади, бійці батальйону, артилерія бригади відбили декілька штурмів, героїчними зусиллями, у тому числі штурмів з бронетехнікою. По ворожім силам завдається удар з усіх сторін.
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