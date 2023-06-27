У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко розповів про те, яка ситуація зараз на Східному напрямку.

4 бригада "Рубіж" і батальйон "Свобода" продовжують виконувати завдання на Східному напрямку, конкретно точку з міркувань безпеки не хочеться називати, але, повірте, це один з найбільш гарячіших напрямків, де противник завдає численних артилерійських ударів, за останній місяць пробував декілька разів штурмувати. Але вдається відбивати штурми, знищувати ворожі сили.

На жаль у ворога залишається перевага у кількості боєприпасів, і в кількості стволів.