У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла, як просувається контрнаступ в Україні.

Успіхи ЗСУ дійсно передбачувані, просування йде, по всіх напрямках, але не всі напрямки зараз можна висвітлювати. Вчергове звертаюсь до всіх із проханням з розумінням поставитись до нашої зони відповідальності, де лінія фронту зокрема пролягає річкою Дніпро. Просування на нашому напрямку можна висвітлювати лише після офіційного підтвердження. Ми працюємо, в умовах контрбатаерйної боротьби, все інше у режимі інформаційної тиші.

"Контрбатарейна боротьба досить успішна, за минулу добу нами знищено і підтверджено 11 окупантів і 11 одиниць ворожої техніки, серед них - важка артилерія, з якої ворог намагається гатити по правому берегу і перешкоджати нашим діям", - додала вона.

Також вона відреагувала на те, що у США незадоволені темпами українського контрнаступу: