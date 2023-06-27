Як просувається контрнаступ в Україні: Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію [ Редагувати ]
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла, як просувається контрнаступ в Україні.
Успіхи ЗСУ дійсно передбачувані, просування йде, по всіх напрямках, але не всі напрямки зараз можна висвітлювати. Вчергове звертаюсь до всіх із проханням з розумінням поставитись до нашої зони відповідальності, де лінія фронту зокрема пролягає річкою Дніпро. Просування на нашому напрямку можна висвітлювати лише після офіційного підтвердження. Ми працюємо, в умовах контрбатаерйної боротьби, все інше у режимі інформаційної тиші.
"Контрбатарейна боротьба досить успішна, за минулу добу нами знищено і підтверджено 11 окупантів і 11 одиниць ворожої техніки, серед них - важка артилерія, з якої ворог намагається гатити по правому берегу і перешкоджати нашим діям", - додала вона.
Також вона відреагувала на те, що у США незадоволені темпами українського контрнаступу:
Найголовніше - щоб темпами нашого контрнаступу були не задоволені окупанти, тоді це результат. А вони незадоволені, але в протилежному сенсі. Оцінку реаліям військових подій може давати військове командування, яке їх планує. Наразі реалізація задумів іде встановленим темпом, результати є, просто трошки терпіння.
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