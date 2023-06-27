У Кривому Розі відкрили кримінальне провадження через смерть 22-річної дівчини після збільшення грудей. Про це повідомляють ЗМІ.

Поліція відкрила кримінальне провадження після того, як батько загиблої Аліни Мухіної написав заяву. Невдалу хірургічну операцію провели у міській клінічній лікарні №2. Хірурга Якова Яковіді відсторонили від операцій.

Сам лікар заявив, що при "наданні медичної допомоги" не допустив жодних порушень.

Я вважаю, що при наданні медичної допомоги я не допустив ніяких порушень. Є питання лікарняної таємниці, є питання слідства. Зараз не коректно коментувати дану ситуацію до закінчення досудового слідства. Я не маю результатів судово-медичної експертизи. Причину смерті я вам сказати не можу. Досудове слідство зараз йде, судово-медична експертиза теж не закінчена. Вона попередня є, наскільки я знаю, я її не бачив. Моя думка, що там немає моєї провини, але можливо… як слідство, для того йде.

Рідні Аліни Мухіної розповіли, що хірургу заплатили готівкою 3 000 євро. Сестра загиблої каже, що Аліна обрала пластичного хірурга за порадою подруги, яка оперувалася у нього. За її словами, у попередньому висновку судово-медичного експерта начебто йдеться, що смерть настала через отруєння організму медичними препаратами.

Я вважаю, що в неї було зараження крові, це дало ускладнення на органи, сепсис. Зупинити процес вже не могли. У неї під час розтину не було печінки. У 22-річної дівчинки, яка здавала всі аналізи, взагалі не було печінки. Як так може бути?

Дівчині зробили операцію 13 червня, наступного дня її виписали. Через кілька днів стан дівчини погіршився. Сестра розповідає:

В суботу я особисто з нею бачилася. Вона пила купу таблеток, які він їй виписав. І дівчина молода, активна, ледве ходить, ледве рухається, в неї болять груди. Вона йому казала, що в неї болить ліва грудь. Вона її взагалі не відчувала. І збоку, вона мені показувала, вона в неї боліла. Потім вона дала мені доторкнутися. По перше, вона була дуже гаряча, і я відчувала ніби щось всередині є. Якщо в іншій я торкалася, нічого не було, то тут почалося як новоутворення.

Аліна Мухіна з мамою поїхала до лікарні. За словами жінки, лікарі дістали та промили один імплант.

Дістає імплант, промиває і знову вставляє. І каже це мамі вже по факту.

Згодом дівчину ввели в медикаментозний сон і дістали обидва імпланти. Аліна померла 22 червня.