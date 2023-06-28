"Ми повинні дати Україні сигнал": прем'єр Нідерландів про саміт у Вільнюсі [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що члени НАТО повинні дати України сигнал щодо вступу до Альянсу. Тому липневий саміт у Вільнюсі буде вирішальним. Про це повідомляє RLT.
Відповідну заяву прем'єр Нідерландів зробив на зустрічі представників НАТО у Гаазі. На ній були присутні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, президенти Румунії, Польщі, Литви, прем'єр-міністри Бельгії, Норвегії та Албанії.
Рютте зазначив, що саміт НАТО у Вільнюсі буде вирішальним, зокрема і щодо питання вступу України.
Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті, що її майбутнє, безперечно, в НАТО.
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