Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що члени НАТО повинні дати України сигнал щодо вступу до Альянсу. Тому липневий саміт у Вільнюсі буде вирішальним. Про це повідомляє RLT.

Відповідну заяву прем'єр Нідерландів зробив на зустрічі представників НАТО у Гаазі. На ній були присутні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, президенти Румунії, Польщі, Литви, прем'єр-міністри Бельгії, Норвегії та Албанії.

Рютте зазначив, що саміт НАТО у Вільнюсі буде вирішальним, зокрема і щодо питання вступу України.