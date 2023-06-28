Нацкомісія зі стандартів державної мови вирішила залишити питання про перейменування Запоріжжя на розсуд мешканців міста.

Про це повідомляється на пресконференції представників Нацкомісії.

"Члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання (перейменування Запоріжжя - ред.) до третьої групи, а саме на розсуд громадян та мешканців цього славетного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами та після цього вирішити, якою буде назва", - зазначила член Нацкомісії Ольга Новікова.

Вона розповіла, що передумовою для обговорень перейменування обласного центру стали звернення, у тому числі від мешканців міста, з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що й ту й ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - уточнила Новікова.

У свою чергу голова Нацкомісії Володимир Мозгунов наголосив, що рішення органу мають лише рекомендаційний характер і він не може перейменувати населені пункти.