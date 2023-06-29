НАТО має "надати форму" перспективі вступу України до Альянсу. На липневому саміті у Вільнюсі будуть ухвалені кроки для допомоги Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє EURACTIV.

Французький лідер під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі 28 червня підтримав заклики вивести Україну на "конкретний шлях" членства після закінчення війни.

"Нам доведеться визначити шлях, щоб надати форму перспективі України приєднатися до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті", - сказав Макрон в Єлисейському палаці.

Він заявив, що рішення, ухвалені на саміті у Вільнюсі, зобов'яжуть НАТО на "роки вперед". Мова йде про підтримку України у довгостроковій перспективі.

Тим часом Столтенберг був стриманіший у своїх заявах. Він знову нагадав, що Альянс зосереджується на допомозі, щоб прискорити перемогу у війні.

"Чим більше території Україна зможе повернути, тим сильніше буде її позиція за столом переговорів", - додав генсек НАТО.