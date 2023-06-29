Макрон зробив заяву про вступ України до НАТО [ Редагувати ]
НАТО має "надати форму" перспективі вступу України до Альянсу. На липневому саміті у Вільнюсі будуть ухвалені кроки для допомоги Україні.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє EURACTIV.
Французький лідер під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі 28 червня підтримав заклики вивести Україну на "конкретний шлях" членства після закінчення війни.
"Нам доведеться визначити шлях, щоб надати форму перспективі України приєднатися до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті", - сказав Макрон в Єлисейському палаці.
Він заявив, що рішення, ухвалені на саміті у Вільнюсі, зобов'яжуть НАТО на "роки вперед". Мова йде про підтримку України у довгостроковій перспективі.
Тим часом Столтенберг був стриманіший у своїх заявах. Він знову нагадав, що Альянс зосереджується на допомозі, щоб прискорити перемогу у війні.
"Чим більше території Україна зможе повернути, тим сильніше буде її позиція за столом переговорів", - додав генсек НАТО.
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Франція планує підтримати вступ України до НАТО, щоб наблизити мирні переговори України та росії. Представники Франції виступають з такою позицією у конфіденційних обговореннях з членами НАТО. Про це повідомила французька газета Le Monde з посиланням на джерела