Суд арештував чиновника Тернопільської ОВА [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному заступнику голови Тернопільської ОВА у справі про хабар. Про це повідомили у прес-службі ВАКС.
Його відправили під варту з можливістю внесення застави.
28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до третього учасника, заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА).
Зокрема, чиновнику обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн до. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб.
У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний браслет.
Вказаного посадовця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 ККУ.
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