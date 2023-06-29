Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному заступнику голови Тернопільської ОВА у справі про хабар. Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до третього учасника, заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА).

Зокрема, чиновнику обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн до. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний браслет.

Вказаного посадовця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 ККУ.