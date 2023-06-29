Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №5762, який спрощує умови виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Закон має на меті привести чинне законодавство в сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва.

Зокрема, проектом передбачається:

Дати чітке визначення малих виробників дистилятів та встановити чіткі вимоги до їх матеріально-технічної бази.

Надати право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшити штраф за неподання або неправильне подання такої звітності (з 17 500 до 1 020 грн).

Зменшити з 500 тисяч грн до 30 тисяч грн вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів.

Дозволити використання усіх спиртних дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв.

Виключити застаріле положення щодо обов'язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв.

Нагадаємо, в Україні можуть заборонити вживати пиво та інший алкоголь у під’їздах багатоквартирних будинків, на станціях та вагонах метро.