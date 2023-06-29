Рада спростила для малого бізнесу виробництво та продаж алкогольних напоїв [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №5762, який спрощує умови виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Закон має на меті привести чинне законодавство в сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва.
Зокрема, проектом передбачається:
- Дати чітке визначення малих виробників дистилятів та встановити чіткі вимоги до їх матеріально-технічної бази.
- Надати право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшити штраф за неподання або неправильне подання такої звітності (з 17 500 до 1 020 грн).
- Зменшити з 500 тисяч грн до 30 тисяч грн вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів.
- Дозволити використання усіх спиртних дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв.
- Виключити застаріле положення щодо обов'язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв.
Нагадаємо, в Україні можуть заборонити вживати пиво та інший алкоголь у під’їздах багатоквартирних будинків, на станціях та вагонах метро.
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