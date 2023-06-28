Українським військовослужбовцям дозволять використовувати у дорожньому русі автомобілі з правим кермом. Відповідний законопроєкт №9238 ухвалила Верховна Рада, повідомила пресслужба партії "Служба народу".

Наразі існує критична потреба в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також в тих, які мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це пікапи, броньовані авто, реанімобілі, позашляховики, мікроавтобуси тощо.

Народний депутат "Слуги Народу" Олександр Горенюк пояснив:

Велику кількість таких авто можна придбати у Великобританії чи Японії, але з огляду на лівосторонній рух у цих країнах, вони мають праве розташування керма. Наші волонтери фактично вичерпали європейський ринок пікапів і джипів. А Великобританія та Японія є великим джерелом постачання автотехніки.

Українське законодавство про дорожній рух забороняє використання транспортних засобів з правим розташуванням керма. Новий закон дозволить вільно їх імпортувати для передання військовим формуванням. Норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування.