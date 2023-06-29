НАТО планує посилити східний фланг: хто із союзників відрядить своїх військових в країни Балтії [ Редагувати ]
НАТО дало чіткий сигнал росії та Білорусі, що "готове захистити кожного союзника, кожен дюйм території організації Північноатлантичного договору". Про це заявив генеральний секретар військового блоку Єнс Столтенберг. І Альянс вже почав діяти для оборони східних кордонів від потенційних ворожих атак.
Як саме? Хто із союзників відрядить в країни Балтії своїх військових? І до чого тут ватажок "вагнерівців" Пригожин? Тетяна Логунова - розкаже про все докладно.
Місія - перекинути на східний фланг НАТО військових та важку техніку. І якомога швидше. Північноатлантичний альянс готується захищати свої кордони від потенційної атаки. Навчання проходять у Литві. Одразу після анексії росією Криму блок розмістив там багатонаціональний батальйон під проводом Німеччини. Тепер у НАТО хочуть перевірити, чи вдасться його швидко посилити? Суходолом, залізницею та морем до Литви доправили 320 одиниць важкої техніки з Німеччини. Прибули й більше тисячі солдатів Бундесверу. Триватимуть навчання до 7 липня.
Одними маневрами посилення східних кордонів НАТО не обмежиться. Німеччина готова розмістити у Литві чотири тисячі військовослужбовців. На постійній основі. Про розгортання німецької бригади Вільнюс просив Берлін щонайменше кілька років.
Про ухвалене рішення - оголосив міністр оборони Німеччини. Разом із генсеком НАТО він прибув до Литви, щоб проінспектувати, як проходять навчання.
Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:
Німеччина, як найбільша економіка Європи та важливий член НАТО, хоче і може взяти на себе відповідальність за новий східний фланг Альянсу.
Єнс Столтенберг, генсек НАТО:
Ми вітаємо лідерство Німеччини, яке вона демонструвала протягом тривалого часу, і сьогодні тільки посилила цю позицію.
Наступний крок - інфраструктура. Казарми, склади, полігони та житло для сімей військових. Все це ще доведеться побудувати. Триватиме процес кілька років.
Гітанас Науседа, президент Литви:
Зараз ми спрощуємо процедури, як технічні, так і юридичні, щоб мати можливість завершити будівництво інфраструктури до 2026 року. Але я не буду злитися, якщо наш міністр оборони, який теж тут присутній, впорається роком раніше. У будь-якому разі, всі ми у Литві готові знайти необхідні фінансові ресурси для розбудови інфраструктури. Це відбуватиметься паралельно з модернізацією наших Збройних сил.
Посилення східного флангу стане однією із тем липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Латвія, Литва та Польща, які межують із Білоруссю, вимагають від Альянсу негайних дій. Днями Мінськ прийняв у себе "вагнерівців! та їхнього ватажка Євгенія Пригожина, які намагалися влаштувати в росії заколот, а потім передумали. Натівські сусіди Білорусі вважають присутність бойовиків поблизу своїх кордонів якщо не прямою загрозою, то серйозним фактором ризику.
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