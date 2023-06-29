Завершити будівництво одного з водогонів планують уже на початку серпня.

Росіяни продовжують бити з артилерії по Дніпропетровщині. Вже традиційно, найбільше дісталося Нікопольському району. Минулося без жертв. Та багато населених пунктів області зараз без води через підрив Каховської ГЕС.

Зокрема, і Марганецька громада. Там понад тридцять тисяч жителів щодня стоять у чергах біля автоцистерн. У різних районах організовано пункти видачі води, подекуди почали бурити свердловини. Триває облаштування системи очистки. Детальніше про все - Олена Мендалюк.

Марганецька громада без води через підрив Каховської ГЕС: як вирішують цю проблему

Марганецька міська лікарня нині заповнена пацієнтами лише на 10 відсотків. Частина медперсоналу - у відпустці чи на вихідних. Це вимушений крок - розповідають у медзакладі. Місто вже третій тиждень без води. Щодня до лікарні привозять більш як 8 тисяч літрів технічної та три з половиною тисячі питної води, та це лише половина від того, що треба.

Людмила Фоменко, о. директора міської лікарні:

Лікарня працює, будемо так казати у штатному режимі, але ми не приймаємо хворих. Лише тих, хто планові, лише ургентні й тих, кому необхідна екстрена допомога.

Аби медзаклад міг працювати повноцінно, місцева влада вирішила бурити поблизу свердловину. Вже за кілька днів лікарня матиме автономне водопостачання. Працюватиме станція очистки - це подарунок від благодійників. Вода, перш ніж потрапити у крани, проходитиме 5 ступенів очищення.

Людмила Фоменко, о. директора міської лікарні:

У нас граніт на 62 метрах появився, і тоді були трохи проблеми із бурінням. Скажену вибурили 100 метрів, і ми сподіваємося, що вона розчиститься, розкачається, і ми будемо забезпечені водою. Ми вже на вихідних користувалися трохи цією водою. Зараз триває підключення до очисної станції.

Втім таке альтернативне водопостачання - задоволення не з дешевих. Одна свердловина обійшлася міському бюджету в майже пів мільйона гривень. Ще одна - от-от почне працювати в одному з житлових кварталів міста.

Олена, жителька Марганця:

Попрати трохи, для туалету, звісно, і помити посуд.

Ця свердловина видає 3 кубометри води за годину - поки що достатньо, щоб покрити потреби місцевих.

В'ячеслав, житель Марганця:

Води набираю мінімум 40 літрів - це один раз. Можу два рази сходити. Літрів 80 вистачає на день. Це за умови, що прати не потрібно, коли потрібно прати, то 80 - мало.

Олена, жителька Марганця:

Я перший раз цю воду набираю, сказали, що тут є вміст солі. Ми беремо для технічних потреб, ні для готування, ні для прання, сказали, що для пральних машин її не можна.

Також по місту організовано майже пів сотні мобільних точок видачі води.

Валентин Ваданов, директор Марганецького водоканалу:

Ми підвозимо воду з різних міст. Частина води приїжджає залізничним транспортом цистернами, ми відтіля бочками їх розвозимо. Також розвозимо воду з насосної станції очищену нами, але вона, на жаль, вже закінчується. День два і чистої води в резервуарах нашої вже не буде. І сьогодні завдяки благодійним фондам з міста Запоріжжя, з міста Солене підвозиться вода бочками 25 кубовими.

Лідія та її чоловік завжди за водою ходять разом, ще й беруть із собою велосипед. За один раз можуть набрати до 10 пляшок, але цього мало.

Лілія, жителька Марганця:

Не вистачає. - Скільки разів доводиться їздити по воду? - Раза 4. - Як економите? - Ну як, покупалися і те держимо, а так поїсти, помити посуду.

А набирати воду нерідко доводиться під свист російських снарядів.

Лілія, жителька Марганця:

Спочатку ховалися, а зараз втягнулись. А без води ні туди, ні сюди.

Відновити централізоване водопостачання громадам Марганця - нині один із пріоритетів міської влади. Вже триває будівництво нового водогону.

Геннадій Боровик, міський голова Марганця:

Ми з Миколаївського водосховища тягнемо 7,5 кілометрів, яким забезпечимо технічною водою, через наш водоканал усіх мешканців, а питну воду так і будемо продовжувати возити. Також є президентська програма - це труба "Запоріжжя-Марганець", яку тягнуть для питної води через наш водоканал.

Завершити будівництво одного з водогонів планують уже на початку серпня. Тоді жителі Марганця знову отримуватимуть послугу централізованого водопостачання.