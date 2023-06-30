Адміністрація президента США Джо Байдена всерйоз розглядає можливість постачання Україні касетних боєприпасів Україні. Це дуже ефективна зброя проти маси російської піхоти.

"Це, безсумнівно, вплине на поле бою", - сказав CNN офіційний представник США.

Чиновники повідомили CNN, що найближчим часом очікується остаточне рішення Білого дому, і що у разі її схвалення зброя може бути включена до нового пакету військової допомоги Україні вже наступного місяця.

Українські офіційні особи просять США про постачання боєприпасів з минулого року, заявляючи, що вони збільшать запаси для західних артилерійських та ракетних систем та допоможуть скоротити чисельну перевагу Росії в артилерії.

Але США не хотіли надавати їх через ризик, який вони могли представляти для цивільного населення, а також тому, що деякі ключові союзники США, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, підписали заборону на касетні боєприпаси - зброю, яка розкидає "бомби" на великих площах, які можуть не вибухнути при ударі і можуть становити довгостроковий ризик для будь-кого, хто зіткнеться з ними, подібно до наземних мін.