Верховна Рада прийняла новий законопроєкт про повернення довоєнної системи оподаткування, який набуде чинності з 1 серпня. Згідно з новим законом, ставка податку для ФОПів буде скорочена з поточних 5% до 2%. Одночасно, ставка податку повернеться до попередніх 5% для інших категорій платників. Законопроєкт отримав підтримку 239 депутатів під час другого читання. Про це повідомляється у Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Згідно зі затвердженим законом, мораторій на податкові перевірки буде збережено до завершення війни. З 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг.

Крім того, з 1 жовтня відновиться відповідальність за порушення використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій). Проте, існує виняток: прифронтові території (за винятком торгівлі підакцизними товарами) будуть звільнені від фінансової відповідальності за порушення з РРО.

Законом також передбачено:

"технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Закон скасовує: