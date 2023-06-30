Українцям повернули довоєнні податки: скільки будемо платити з серпня [ Редагувати ]
Верховна Рада прийняла новий законопроєкт про повернення довоєнної системи оподаткування, який набуде чинності з 1 серпня. Згідно з новим законом, ставка податку для ФОПів буде скорочена з поточних 5% до 2%. Одночасно, ставка податку повернеться до попередніх 5% для інших категорій платників. Законопроєкт отримав підтримку 239 депутатів під час другого читання. Про це повідомляється у Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Згідно зі затвердженим законом, мораторій на податкові перевірки буде збережено до завершення війни. З 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг.
Крім того, з 1 жовтня відновиться відповідальність за порушення використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій). Проте, існує виняток: прифронтові території (за винятком торгівлі підакцизними товарами) будуть звільнені від фінансової відповідальності за порушення з РРО.
Законом також передбачено:
- "технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
- зберегти право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).
Закон скасовує:
- можливість для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
- зупинення перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).
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