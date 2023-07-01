Українські тенісисти не можуть не грати проти спортсменів з країн-агресорок.

Вже у понеділок у Лондоні стартує найстаріший тенісний чемпіонат світу - Вімблдон. На відміну від минулого року, у ньому дозволили участь російським та білоруським спорстменам. Чому гравців країн-агресорок допустили до змагання, та як змінилися правила їхньої участі - дивіться в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.

Останні перевірки знаменитих трав'яних кортів Вімблдона. Над ідеальним покриттям працюють майже рік, щоби потім за 2 тижні його безжально витоптали.Так само, як розтоптали надії українських тенісистів на змагання без представників країн-агресорок.

Після повномасштабного вторгнення росії Вімблдон став єдиним турніром Великого шлему, який заборонив участь росіян та білорусів. Поплатився за це великими штрафами і позбавленням рейтингових очків. Так, попри все, демонстрував підтримку України та українських спортсменів.

Але цього року здався. Під тиском тенісних асоціацій WTA та ATP. Ті погрожували взагалі відібрати ліцензію.

Євген Зукін, виконавчий директор Федерації тенісу України:

Ніхто, крім вімблдону взагалі не хотів над цим питанням працювати - недопуску індивідуальних спорстменів - і вони були першими і єдиними, хто це зробив, хто постраждав, заплатив штрафи, і проблема найбільша в тому, шо їх ніхто не підтримав - ні американці, ні австралійці, ні французи, насправді не було союзників в цій війні.

Щоправда, Вімблдон не просто скорився наказам згори. А поставив умови росіянам та білорусам. Для допуску до змагань - кожному потрібно підписати спеціальну декларацію. Зі згодою виступати в нейтральному статусі. А також із запевненням, що не фінансуються державою чи підсанкційними компаніями.

Іян Г'юіт, представник організаторів Вімлдонського чемпіонату:

Я вас запевняю, що це було дуже складне рішення в надзвичайно складних обставинах. Це жодним чином не зменшує нашого повного засудження вторгнення Росії в Україну. І ми продовжуватимемо демонструвати нашу підтримку народові України.

В той час, як українські зірки тенісу Сергій Стаховський та Олександр Долгополов воюють з окупантами, за призові Вімблдону боротимуться 16 росіян та білорусів. Україну представлятиме 5 спортсменок.

Євген Зукін, виконавчий директор Федерації тенісу України:

Емоції - це не аргумент, є фактичний аргумент, що коли Сабалєнка виграє Австраліан оупен, Лукашенко п'є горілку за її здоров'я і розказує, що вона найкраща в світі, тому шо вона білоруска, і тому білоруси найкращі в світі. В росії та Білорусі ну ми знаємо, весь спорт - це на державі і вони, звичайно, використовують всі можливі успіхи спортсменів в своїх пропагандистських цілях, і це недопустимо.

Українські тенісисти не можуть не грати проти спортсменів з країн-агресорок. Але за кожної нагоди демонструють своє ставлення до опонентів. Відмовляються тиснути руку після матчу та нагадують про війну.

Еліна Світоліна, українська тенісистка:

Я роблю все можливе, щоб підтримати, підбадьорити чоловіків, жінок, які зараз на передовій, які воюють за нашу землю, за нашу країну. Ви можете уявити собі хлопця чи дівчину, які зараз на передовій, дивляться на мене, а я тисну руки опонентам, вдаю, що нічого не відбувається. Я представляю свою країну. У мене є голос і чітка позиція. Те, що російський уряд чи російські солдати роблять на нашій землі, справді, дуже жахливо.

Організатори Вімблдону не беруться прогнозувати - як реагуватимуть на росіян та білорусів британські глядачі на кортах. І чи не вирішать місцеві влаштувати протест, адже з перших днів війни активно підтримують українців. Наразі адміністрація турніру робить все, щоб уникнути непорозумінь та сутичок.

Саллі Болтон, представниця організаторів Вімлдонського чемпіонату:

Ми оновили умови входу на територію цього року. Заборонено приносити на територію будь-які російські чи білоруські прапори, а також будь-які інші символи чи знаки підтримки війни чи двох режимів. Наші заходи безпеки змінюються щороку разом із оцінкою загроз і ризиків, тому працівники на вході будуть добре знати, що можна, а що не можна проносити

Організатори Вімблдона підтримують Україну не лише на словах. Приміром, заселили наших спортсменок безкоштовно, втікачам від війни виділили тисячу безплатних квитків на матчі, а ще зроблять внесок до кризового фонду на допомогу Україні. З кожного проданого квитка віддаватимуть 1 фунт. Таким чином Вімблдон пожертвує понад пів мільйона фунтів, це понад 23 млн гривень.