Самопроголошений президент білорусі лукашенко затвердив закон, який забороняє діяльність іноземних ЗМІ. Застосування такої санкції передбачається у випадку, якщо ці ЗМІ здійснюють "ворожі дії" щодо білоруських медіа. Про це повідомляється на сайті президента білорусі.

"Документ спрямований на вдосконалення механізмів захисту національних інтересів у медіасфері, а також розширення інструментів для реагування на недружні дії щодо Білорусі", – вказано у документі.

Крім того, закон розширює перелік підстав, за якими можна скасувати свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмежити доступ до інтернет-ресурсів, мережевих видань та новинних агрегаторів.