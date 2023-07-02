лукашенко заборонив діяльність ЗМІ "недружніх країн" [ Редагувати ]
Самопроголошений президент білорусі лукашенко затвердив закон, який забороняє діяльність іноземних ЗМІ. Застосування такої санкції передбачається у випадку, якщо ці ЗМІ здійснюють "ворожі дії" щодо білоруських медіа. Про це повідомляється на сайті президента білорусі.
"Документ спрямований на вдосконалення механізмів захисту національних інтересів у медіасфері, а також розширення інструментів для реагування на недружні дії щодо Білорусі", – вказано у документі.
Крім того, закон розширює перелік підстав, за якими можна скасувати свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмежити доступ до інтернет-ресурсів, мережевих видань та новинних агрегаторів.
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Загалом, розповідають опозиціонери, атмосфера в країні нервова, адже лукашенко та його кишенькові пропагандисти продовжують накачувати інфопростр мілітарною риторикою та залякувати примарними загрозами. Тепер до них додалося ще і бряцання ядерною зброєю.
Домовленості рф та Білорусі про розміщення російської тактичної ядерної зброї на територію РБ є показником того, що самопроголошений президент олександр лукашенко поступається все більшим контролем над країною кремлю