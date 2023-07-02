"Втомився спростовувати": Кулеба про безглузді заяви Орбана [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він "втомився спростовувати всі ці безглузді агрументи", що стосуються скандальних заяв премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це український міністр сказав в інтервʼю виданню BILD.
Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла.
Також Кулеба заявив, що має сумніви щодо лояльності Орбана до Євросоюзу та НАТО.
Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС, - сказав український міністр.
Кулеба підкреслив, що сприйняття ситуації в офісі Орбана надзвичайно нагадує розуміння подій, яке є типовим для кремля. Глава МЗС також відкинув заяву Орбана про те, що Україна втратила свою суверенність через залежність від зброї та фінансової підтримки Заходу. Глава МЗС заявив, що це "спотворена інтерпретація реальності". Він підкреслив, що Угорщина наполегливо бореться за фінансову підтримку з ЄС з метою збереження своєї макрофінансової стабільності та запобігання соціальних збурень у країні.
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