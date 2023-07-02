Два літаки ВПС Колумбії зіткнулися 1 липня на небі на південний схід від Боготи. Про це повідомив журнал Semana.

Два військові літаки A-27 Super Tucano зіткнулися під час тренування до параду в рамках заходу Aeronautica, яке має відбутися 20 липня.

Вони виконували тренувальний політ поряд з військовою базою. За попередніми даними, обидва льотчики катапультувалися. Один із них - полковник Маріо Андрес Еспіноза - загинув.

На відео, яке з'явилося в соціальних мережах, видно, як два літаки, що низько летять у складі ескадрильї, стикаються один з одним, після чого відбувається вибух і один з них падає.