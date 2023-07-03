Атака на Херсонську область: рф за добу обстріляла регіон 85 разів [ Редагувати ]
За останню добу Херсонську область армія рф обстрілянла не менше ніж 85 разів. Про це 3 липня заявив голова обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін.
За його повідомленням, противник випустив 490 снарядів з мінометів, артилерії, танків, систем "Град", літаків і безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по житлових кварталах населених пунктів цього регіону. Активно обстрілювали Херсон, куди було спрямовано 35 снарядів.
російські військові поцілили у будівлі сільськогосподарського підприємства та аптеку Херсонської територіальної громади. Через російську агресію шість людей дістали поранення (з них одна дитина).
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