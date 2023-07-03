За останню добу Херсонську область армія рф обстрілянла не менше ніж 85 разів. Про це 3 липня заявив голова обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін.

За його повідомленням, противник випустив 490 снарядів з мінометів, артилерії, танків, систем "Град", літаків і безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по житлових кварталах населених пунктів цього регіону. Активно обстрілювали Херсон, куди було спрямовано 35 снарядів.