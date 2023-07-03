Онук американського актора Роберта де Ніро Леандро де Ніро Родрігес помер у віці 19 років. Про його смерть повідомила дочка кінозірки Дрена. Мама опублікувала зворушливий допис з портретом сина. Причини смерті хлопця не повідомляються.

Мій чудовий милий янголе. Я полюбила тебе без слів та описів з того моменту, як відчула тебе у своєму животі. Ти був моєю радістю, моїм серцем і всім, що колись було чистим і справжнім у моєму житті. Я хотіла б бути з тобою просто зараз... Я не знаю, як жити без тебе, але я спробую продовжувати і поширювати любов і світло, яке ти змусив мене відчути, ставши твоєю мамою... Мені дуже шкода, моя дитино. Спочивай з миром у вічному раю, мій дорогий хлопчику.

​Батько Леандро, художник Карлос Родрігез, опублікував на своїй сторінці у соцмережі чорний квадрат.

Леандро знявся у фільмах "Зірка народилася", "Колекція" та "Кабаре "Максим".

Леандро де Ніро Родрігес

Дрена де Ніро є прийомною дочкою актора. Він удочерив її у шлюбі з артисткою та співачкою Дайєнн Еббот, яка народила йому сина Рафаеля.

Нагадаємо, у травні 79-hsxybq Роберт Де Ніро всьоме став батьком.