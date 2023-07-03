Починаючи з 4 липня, Міністерство закордонних справ Латвії планує відновити процес видачі гуманітарних віз окремим категоріям громадян росії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Після оцінки безпекової ситуації та консультацій із сусідніми країнами та регіональними партнерами Міністерство закордонних справ відновлює обмежений прийом візових клопотань від громадян росії в дипломатичних та консульських установах Латвії за кордоном з 4 липня 2023 року, - повідомляє Міністерство.

Особи, які можуть подавати заявки на візи, включають членів сімей жителів Латвії, громадян країн Євросоюзу, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також осіб, чий в'їзд пов'язаний з гуманітарними обставинами, такими як серйозна хвороба близьких людей або похорони.

У МЗС зазначили, що кожна заявка на візу буде розглядатися індивідуально. Заявник повинен представити документальне підтвердження того, що він відповідає хоча б одній з вищезазначених категорій.