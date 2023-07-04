У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк розповів про те, чи підготована місцева влада до можливого теракту на ЗАЕС.

Ми вже цілий рік до цього готуємось, у нас є план, який ми відпрацьовуємо і є як локальні навчання, так і масштабні.

На минулому тижні три дні підряд пройшли також масштабні навчання. Буряк розповів, що відпрацьовували:

Ми відпрацьовували 30-км і 50-км зону забруднення Запорізького району. Буде десь приблизно до 150 тисяч людей, яких потрібно буде евакуйовувати. Ми створювали пункти збору. Людей будуть вивозити з цієї території, ми будемо пропускати через ворота, щоб мити людей, автівки, якщо буде заражений одяг, потрібно буде його міняти, а далі відправляти на евакуацію подалі від місця вибросу.

"Продували елементи їжі, води, надання медичноʼ допомоги, реєстрації людей, розподіл потоків, щоб кожен берег рухався своїми шляхами на виїзд. Відпрацьовували взаємодію з Гідрометцентром, щоб відстежувати, у якому напрямку йде вітер, таким чином, щоб рух людей не пересікався з потоком цього вітру. І ще дуже багато різноманітних засобів", - додав він.