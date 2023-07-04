Аеророзвідка на фронті: Коваленко розповів про переваги над рф [ Редагувати ]
У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Андрій Коваленко розповів, яка ситуація на фронті у плані аеророзвідки.
Якщо говорити про використання ударних та цивільних БПЛА для розвідки поки що саме перевага у використанні у нас.
"Відповідно, у нас дійсно налагоджена логістика постачання ударних БПЛА, їх виробництва. На щасті, у передових бригадах вистачає пілотів, які вміють вражати цілі саме з таких БПЛА. В цьому плані, на щастя, все окей", - додав він.
Але ворог також має значну кількість ресурсів, також має домовленості і відкриває заводи по виробництву запчастин для цих БПЛА. Головний постачальник комплектуючих - Китай, але у росії також відкривають заводи по їх виробництву.
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