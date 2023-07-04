У вівторок, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Андрій Коваленко розповів, яка ситуація на фронті у плані аеророзвідки.

Якщо говорити про використання ударних та цивільних БПЛА для розвідки поки що саме перевага у використанні у нас.

"Відповідно, у нас дійсно налагоджена логістика постачання ударних БПЛА, їх виробництва. На щасті, у передових бригадах вистачає пілотів, які вміють вражати цілі саме з таких БПЛА. В цьому плані, на щастя, все окей", - додав він.