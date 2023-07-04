Кров війни - так називають пальне для важкої техніки. Адже бронемашина без вчасної заправки - стає мішенню для ворога і пасткою для наших воїнів. Хто та як доправляє пальне на передову - дивіться в сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Є робота на фронті, яку мало хто помічає, але її відсутність може зупинити, в прямому сенсі цього слова, роботу багатьох підрозділів: від артилерії і піхоти до продовольчої служби і медиків. Проте служба забезпечення пальним, а саме по неї буде йти мова, робить все, аби військові не відчували потреби в пальному і продовжували свій рух… до перемоги.

У військовослужбовця із позивним "Кондор" - за плечима вже 9 років служби у підрозділі забезпечення. Каже, його основне завдання - якнайшвидше доставляти пальне на фронт.

Позивний "Кондор", військовослужбовець Збройних сил України:

Працюєм дньом і ноччю, їздим по всім точкам, які в нас є, розкачуємся, закачуємся, хлопцям, щітай ніколи і відпочить, є там 3-4 години - вони відпочивають. А так в дорозі, в дорозі, в дорозі… У нас процес такий. Їдем в точку А, забираєм паливо. Ну це приблизно кілометрів 300, привозимо до першої лінії, з першої лінії возвращаємся обратно, їдем опять закачуємся, закачуєм другу лінію, третю лінію, забезпечуєм всі підрозділи, які є.

Ярослав - водій бензовоза. Каже, до темпів роботи вже звик.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожен повинен робить те, що може. І ми робим те, що можем. І робим якісно. Вже звикли. Воно не є рутиною, іноді ситуації різні бувають. Тому цікаво.

Найбільше роботи було на початку повномасштабного вторгнення, згадує Ярослав. За часів активних бойових дій - доводилося буквально жити в машині!

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Все дуже банально. Довелося спинкою жертвувать пасажирською. Я наче й не великий, але не зручно. А так більше нічого й не потрібно. Спальник розстелив, замість подушки фліску скрутив … аааа, до речі, руль. Руль сильно заважав. Вже руками гайку, яка його кріпить відкрутив, руль на кришу, і виходила кімнатка така невеличка.

Поки ми спілкувалися з військовослужбовцями, надійшов новий запит на доставку пального.

Їдемо разом. Дорогою бійці розповідають - заправляти можуть і легкові машини, і важку броньовану техніку. Ми сьогодні наповнюємо баки вантажівок.

"Фронтові заправники" розуміють - їхня робота не менш важлива, за роботу інших підрозділів. Саме ця думка й дає сил працювати цілодобово, попри ризики та втому.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України: