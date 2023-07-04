Італія заморозила активи російських олігархів: сума сягла 2 млрд євро [ Редагувати ]
Італія призупинила доступ до активів російських олігархів на приблизну суму 2 млрд євро (2,5 млрд доларів). Серед заморожених активів - розкішні яхти, автомобілі класу люкс, приватні вілли і фінансові резерви. Фінансові активи складають лише 330 млн євро з усієї суми. Про це повідомляє Reuters.
У своєму щорічному звіті підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії повідомив, що цифра в 2 мільярди євро була оновлена станом на кінець червня.
До початку повномасштабної війни італійські пляжі та узбережжя були популярним майданчиком для багатих росіян. Вони купували нерухомість у престижних місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя, – повідомляє агентство.
Алішер Усманов, російсько-узбецький металургійний та телекомунікаційний магнат, є одним з тих багатих росіян, чиї активи були заморожені в Італії. Він навіть спробував оскаржити це блокування своїх активів через суд.
У квітні італійський суд передав рішення про заборону доступу до активів Усманова на суму понад 80 млн євро до Суду Європейського Союзу. Один з конфіскованих активів - вілла Са Піантес, розташована на острові Сардинія у Середземному морі. Крім того, магнат втратив доступ до своєї яхти під назвою "Ділбар".
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