Чоловік вдавав із себе жінку та обманув "залицяльників" на 230 тис грн [ Редагувати ]
Жителя Лубен, що прикидався жінкою, засудили до шести років позбавлення волі. Він скидав чоловікам відверті фото та виманював з них гроші. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.
Наприкінці 2022 року лубенець створив сторінку в соціальній мережі, завантажив знайдену в інтернеті фотографію незнайомої жінки та від її імені виманював гроші у чоловіків. Потерпілим він представлявся вдовою загиблого під час обстрілу м. Маріуполь, яка виховує малолітнього сина та має скрутне матеріальне становище, - йдеться у повідомленні.
Вважаючи, що допомагають жінці, чоловіки перераховували гроші на банківську картку лубенця. Загалом злочинцю вдалося "заробити" 230 тис грн.
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