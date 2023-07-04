Угорщина погрожує продовжити блокування фінансування з Європейського союзу на військову допомогу Україні, якщо Україна не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу.

Наша позиція зрозуміла: доти, доки OTP не буде вилучено з цього списку, Угорщина не буде підтримувати будь-яке фінансування всередині ЄС для поставок озброєнь Україні, - підсумував Сійярто.

Він заявив, що не йдеться лише про 500 млн євро, які вже були заблоковані урядом країни, а також про подальші пропозиції допомоги Україні у майбутньому.

Глава МЗС Угорщини підкреслив, що доводи, представлені Києвом, які вказують на необхідність включення банку до цього списку, є "смішними", і фінансова організація самостійно контролює, щоб її присутність у банківському секторі РФ не перевищувала 0,1%.