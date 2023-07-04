В ООН заявили, що шукають стимул для росії продовжити зернову угоду [ Редагувати ]
Офіційні особи намагаються знайти рішення, яке б підштовхнуло рф до продовження зернової угоди. Про це заявив прес-секретар ООН Фархан Хак - повідомляє The Guardian.
За його заявою, офіційні посадовці підтримували зв'язки з різними країнами, включаючи країни Європи, з метою "знайти творчі шляхи для прискорення експорту продовольства та добрив із російської федерації".
Проте він не надав більш детальної інформації щодо конкретних заходів, які плануються для стимулювання Росії до продовження зернової угоди.
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