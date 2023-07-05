Українські сухопутні війська вдало знищили місце, де російські окупанти приховували свої боєприпаси. За допомогою мінометів, сили оборони успішно провели удари, які призвели до знищення ворожих резервуарів з боєприпасами. Відеозапис знищення противника був опублікований командувачем Сухопутними військами, Олександром Сирським, в його Telegram.

Працює мінометний підрозділ 3 механізованого батальйону 22 ОМБр.

За словами генерала, завдяки успішним розвідувальним даним було виявлено місце складування боєприпасів та зосередження живої сили російських військ. Українські військові використали цю інформацію для успішного проведення удару та нейтралізації ворожих загроз.