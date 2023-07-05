рф нагнітає ситуацію навколо Запорізької АЕС та може здійснити теракт на її території з метою змінити перебіг конфлікту на свою користь. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі, - сказала Маляр.

Заступниця також повідомила, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах - Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина - вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.