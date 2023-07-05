Навіщо росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС: у Міноборони дали відповідь [ Редагувати ]
рф нагнітає ситуацію навколо Запорізької АЕС та може здійснити теракт на її території з метою змінити перебіг конфлікту на свою користь. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі, - сказала Маляр.
Заступниця також повідомила, що з метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах - Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина - вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.
Навіщо росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь.
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