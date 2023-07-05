Інформаційний ресурс "Фінансер Україна" надав добірку сервісів та матеріалів для підвищення фінансової грамотності українців, включаючи пояснення складних процесів та термінів у сфері кредитів, криптовалют, інвестицій, банківських послуг.

Як заявляють творці ресурсу, їхнє основне завдання – надавати об'єктивну інформацію для пересічних споживачів, щоб вони могли ефективно та безпечно користуватися доступними фінансовими інструментами, особливо у дистанційному форматі.

В даний момент на сайті сервісу можна знайти розділи, присвячені рефінансуванню та кредитуванню, включаючи кредити в МФО та банках, розділ про інвестиції (депозити, біржові угоди, купівлі акцій та криптовалют), банківські картки та страхування.

Усі варіанти у рейтингу мають свою оцінку та детальний опис, а допоміжні матеріали допоможуть визначитися з оптимальним варіантом з урахуванням індивідуальних критеріїв вибору.

Оскільки всі варіанти кредитування, страхування, вкладів зібрані в одному місці, українці зможуть порівнювати пропозиції щодо конкретних параметрів та обирати для себе найкращі умови.

Окремий розділ присвячений корисним матеріалам та інструментам, в якому представлені кредитні та процентні калькулятори (прості та складні відсотки), рейтинги банківських організацій, компаній та МФО, а також блог з корисними порадами та рекомендаціями – наприклад, добіркою матеріалів, присвячених розумній економії грошей, правильному вибору кредитів чи карт.