Фінансер Україна навчить українців фінансової грамотності [ Редагувати ]
Інформаційний ресурс "Фінансер Україна" надав добірку сервісів та матеріалів для підвищення фінансової грамотності українців, включаючи пояснення складних процесів та термінів у сфері кредитів, криптовалют, інвестицій, банківських послуг.
Як заявляють творці ресурсу, їхнє основне завдання – надавати об'єктивну інформацію для пересічних споживачів, щоб вони могли ефективно та безпечно користуватися доступними фінансовими інструментами, особливо у дистанційному форматі.
В даний момент на сайті сервісу можна знайти розділи, присвячені рефінансуванню та кредитуванню, включаючи кредити в МФО та банках, розділ про інвестиції (депозити, біржові угоди, купівлі акцій та криптовалют), банківські картки та страхування.
Усі варіанти у рейтингу мають свою оцінку та детальний опис, а допоміжні матеріали допоможуть визначитися з оптимальним варіантом з урахуванням індивідуальних критеріїв вибору.
Оскільки всі варіанти кредитування, страхування, вкладів зібрані в одному місці, українці зможуть порівнювати пропозиції щодо конкретних параметрів та обирати для себе найкращі умови.
Окремий розділ присвячений корисним матеріалам та інструментам, в якому представлені кредитні та процентні калькулятори (прості та складні відсотки), рейтинги банківських організацій, компаній та МФО, а також блог з корисними порадами та рекомендаціями – наприклад, добіркою матеріалів, присвячених розумній економії грошей, правильному вибору кредитів чи карт.
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