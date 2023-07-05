Продовжуються наступальні дії збройних сил під Бахмутом. У ЗСУ показали роботу в лісосмузі, де розташовувався противник. Про це повідомляється у Telegram-каналі 3-тя окрема штурмова бригада.

Продовжуємо наступати під Бахмутом. Так виглядають позиції в лісосмузі, де розташовувався противник до цього штурму.

Зазначається, що на відео можна попобачити липневу операцію на південних околицях міста в якій брала участь 3-тя штурмова рота 1-го штурмового батальйону.