Село Жердова Великодимерської громади тепло зустріло команду Благодійного фонду Сергія Цюпка, яка 30-го червня відвідала цей населений пункт. Під час поїздки було роздано 120 харчових наборів тим, хто потребує допомоги найбільше: внутрішньо переміщеним особам, постраждалим зі зруйнованими будинками, сім'ям військових та людям з інвалідністю.

До Жердівського старостату входить 7 сіл: Жердова, Вільне, Захарівка, Михайлівка, Підлісся, Покровське та Тарасівка. Ці села, як і вся Великодимерська громада, продовжують відновлюватись після бойових дій, що призвели до значних руйнувань жилого фонду. Лише у Великій Димерці, одному з сіл громади, щонайменше 160 сімей залишилися без житла. Інші села, такі як Богданівка, Велика Димерка, Плоске, Шевченкове та Русанів, також зазнали значних пошкоджень. Окупанти тут "хазяйнували" близько трьох тижнів.

Окремо хотілось би подякувати старості Тетяні Павлівні Зубко за активне сприяння у проведенні цієї зустрічі. З початку свого створення фонд провів більше 10 подібних ініціатив, і варто відмітити, що місцеве самоврядування щоразу активно йшло на зустріч ініціативам благодійників, і допомагало створити сприятливі умови для виконання поставлених задач.

Засновник фонду, Сергій Цюпко, наголошує на важливості єдності та співпраці, які стають єднаючим фактором у важкі моменти. Його команда працює безперервно, допомагаючи постраждалим громадам і створюючи надію на краще майбутнє для всіх громадян України.

Кожна благодійна ініціатива є краплею, що змінює світ. Благодійний фонд Сергія Цюпка продовжує зростати та розширювати свою діяльність, доводячи, що спільними зусиллями ми здатні перемогти ворота та відновити Україну.