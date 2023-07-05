В'їзд на власному автомобілі з росії на територію ФРН через санкції розцінюється німецькою митницею як підстава для його арешту. Про це повідомляє російський РБК з посиланням на офіційну заяву митниці.

У рамках ембарго ввезення пасажирських автомобілів з рф до ЄС заборонено, а під поняття "ввезення" фактично потрапляє будь-яке переміщення товарів, зокрема звичайна поїздка на автомобілі.

У варіанті статті регламенту, що визначає ембарго щодо росії, англійською мовою йдеться, що заборонено "придбання, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, товарів, які становлять суттєві доходи для Росії".

При цьому в офіційному німецькому перекладі використовується термін Einfuhr, який може означати як "імпорт", так і "ввезення".

Кілька тижнів тому автомобілісти почали масово повідомляти у соцмережах про арешт їхніх машин з російськими номерами під час в'їзду до Німеччини.

На питання, чому автомобілі пропускали під час в'їзду з росії до ЄС (наприклад, через країни Балтії), німецькі митники відповідали, що кожна країна стежить за виконанням санкцій самостійно.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС ухвалила 11-й пакет санкцій проти росії.