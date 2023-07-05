ПВК "Вагнер" замінять на фронті в'язні та кадирівці - Bloomberg [ Редагувати ]
Після уходу з фронту ПВК "Вагнер" російська влада планує відправити в Україну ще більше в'язнів і чеченських військових, щоб уникнути оголошення повної мобілізації. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела у європейській розвідці.
Нестача особового складу в російській армії утворилася наприкінці травня після уходу найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута, що, в свою чергу, змусило військових перекинути додаткові ресурси на цей напрямок, аби стримати наступ української армії.
Поповнити нестачу вояків в окопах росія планує у тому числі за допомогою в'язнів, яких, за даними європейської розвідки, міноборони рф завербувало вже майже 15 тисяч людей. Джерела агентства не виключають, що згодом зеків у російській армії стане ще більше.
Крім того, кремль відправить в Україну ще більше військових з Чечні, які, як пише Bloomberg, до цього так і не показали помітної ефективності.
При цьому незрозуміло, скільки додаткових сил може виставити Чечня. У травні 2023 року Рамзан Кадиров говорив, що сім тисяч чеченських вояків уже воюють в Україні і ще майже двох з половиною тисяч проходять підготовку. Не виключено, що Кадиров активізує набір найманців до загону "Ахмат", більшість в якому вже складають не чеченці, а вихідці з інших регіонів рф.
Нагадаємо, у вересні 2022 року Кадиров заявляв, що у Чечні мобілізація проводитись не буде. За словами Кадирова, з початку вторгнення в Україну участь у бойових діях взяли 20 тисяч чеченців, тому Чечня вже "перевиконала спущений план на 254%".
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