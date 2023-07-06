Яка ситуація з українським контрнаступом: відповідь ISW [ Редагувати ]
Українські військові здійснили успішні контрнаступальні операції на п'яти важливих фронтових ділянках та ефективно виконали ракетні удари, націлені на тил ворожого війська. Про це повідомили у свіжому огляді, підготовленому Інститутом з вивчення війни (ISW).
Аналітики повідомляють, що українські сили зуміли впоратися з ворожими атаками та досягти значних перемог. Також, згідно зі звітом Інституту, уночі та протягом дня 5 липня українські Збройні сили здійснили послідовні ракетні удари по російським тиловим позиціям уздовж всього фронту.
Українські удари свідчать про те, що Сили оборони почали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій, - повідомили аналітики.
У аналізі відзначили, що українські сили активно протистоять стратегії виснаження, яка має на меті збереження української живої сили, навіть якщо це означає повільніший процес звільнення територій, одночасно послаблюючи російську військову силу та її техніку. Експерти підкреслюють, що результати цих заходів Сил оборони можуть не відчуватися одразу, але вони мають довгострокову перспективу.
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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про зміну української стратегії на цьому етапі наступу. За його словами, наразі Сили оборони більше зосереджено на виснаженні армії рф, а не просуванні вперед.