Уночі 6 липня росія знову здійснила ракетний удар по території України. У Львові пронули вибухи. Про це повідомила Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Унаслідок обстрілу, здійсненого з боку росії, у Львові зафіксовано влучання ракети в один з будинків. Наразі повідомляється про чотирьох загиблих та десятки поранених.

За словами Гуменюк, ракета "Калібр", яка влучила у будинок у Львові, вірогідно була запущена з морського корабля. Ця ракета здатна пролетіти до 2500 кілометрів і, отже, охоплює практично всю територію України.