По багатоповерхівці у Львові вдарили ракетами “Калібр” – Гуменюк [ Редагувати ]
Уночі 6 липня росія знову здійснила ракетний удар по території України. У Львові пронули вибухи. Про це повідомила Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Унаслідок обстрілу, здійсненого з боку росії, у Львові зафіксовано влучання ракети в один з будинків. Наразі повідомляється про чотирьох загиблих та десятки поранених.
За словами Гуменюк, ракета "Калібр", яка влучила у будинок у Львові, вірогідно була запущена з морського корабля. Ця ракета здатна пролетіти до 2500 кілометрів і, отже, охоплює практично всю територію України.
З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились, - сказала Гуменюк.
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