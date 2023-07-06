Супутник зафіксував нові обʼєкти на даху Запорізької АЕС [ Редагувати ]
Сервіс Planet Labs зафіксував на своїх супутникових знімках появу нових структур на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб, - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що фотографії були зроблені 5 липня, але обмежена роздільна здатність не дозволяє однозначно визначити, що саме з'явилося на даху.
Видання провело аналіз супутникових знімків четвертого енергоблоку Запорізької АЕС за останні півтора роки і відзначило, що жодних подібних об'єктів не було помічено на знімках за весь цей період.
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