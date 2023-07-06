З'явилися відео перших хвилин після атаки по Львову [ Редагувати ]
Кількість постраждалих через нічний ракетний удар російських окупантів по Львову зросла до 34 людей.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Зазначимо, що наразі відомо про чотирьох загиблих та 34 постраждалих внаслідок нічного обстрілу Львова.
Тим часом Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", з яких нашим бійцям вдалося збити 7.
Через обстріл у місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що пошкоджень зазнали 35 будинків та 50 автомобілів.
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