Нічна атака на Львів: ряд укриттів були зачинені [ Редагувати ]
У Львові під час нічної атаки російських окупантів було зафіксовано мінімум 10 закритих укриттів.
Згідно з Ігоря Клименка голови МВС, Ігоря Клименка, поліція Львівської області вже розпочала кримінальне розслідування за статтею 135, частиною 1 Кримінального кодексу України, щодо залишення осіб у небезпеці.
Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені.
Міністр внутрішніх справ підкреслив необхідність притягнення винних осіб до відповідальності.
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