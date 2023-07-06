Торік Agricom Group завершила другий етап реорганізації заводу, який виготовляє пластівці із зернових культур і продукти на їх основі під ТМ Dobrodiya, San Grano, San Granola, WOWOATS та YUMMOJI. Сума інвестицій у проєкт склала близько $2 млн.

Частина коштів була проінвестована за останнє півріччя 2022 року. Інвестиції направлені на відкриття нових потужностей (запуск цехів із виготовлення екструзії та граноли, старт роботи цеху із виготовлення пелет), на створення та запуск нових брендів (готові сніданки YUMMOJI), розвиток у країнах ЄС, нові технології й т.д. Про це повідомив акціонер Agricom Group Анатолій Шкрібляк.

Нагадаємо, що у 2022 році компанія "Добродія Фудз", яка здійснює реалізацію продукції заводу, змінила стратегію.

"Ми запустили власну логістику продукції до країн Європи. Влітку 2022 року відкрили торговий дім у Польщі, який зараз успішно розвивається і наша продукція все частіше з’являється на поличках європейських супермаркетів. У нас великі плани на рахунок покриття всієї Європи”, – зазначив Анатолій Шкрібляк.

Наразі компанія експортує свою продукцію до понад 40 країн.