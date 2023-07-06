Ракетна атака на Львів: Козицький розповів актуальну інформацію про потерпілих [ Редагувати ]
Удар по Львову 6 липня - один із найважчих ударів по області і місту за час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"На даний момент 5 загиблих. 7 чоловік з-під завалів врятовані. Близько 70% завалів розібрано. Працюємо 24/7 і не втрачаємо надію врятувати людей. Досі одна із сімей не виходить на зв'язок. Але надіємось, що їх там або не було, або ми їх врятуємо. Якщо брати по пошкодженням, то справді - це один із найважчих ударів по області і місту Львову. Більше 250 квартир пошкоджено, більше 30 потребують капітального ремонту. 3 школи, 7 гуртожитків, 1 дитячий будинок, 1 санаторна школа, більше 60 автомобілів, а найбільш трагічно, звичайно, втрачені людські життя", - зазначив Козицький.
Він додав: "Більше 230 людей звернулись за допомогою, близько 65 людей отримали пихологічну допомогу. 36 людей відселено, 130 надана медична допомога, 13 госпіталізовано. Ось такі цифри на даний час. Епіцентром удару був комплекс будівель і один із постраждалих будинків, який потребує капітального будівництва - це один із будинків, які внесені до пам'яток місцевого значення".
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