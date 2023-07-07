Свято Івана Купала відзначають 7 липня, а ніч перед ним оповита містикою. За переказами, потрібно знайти квітку папороті, яка має магічну силу. Це найдавніше свято пов'язане з вогнем і водою, що дарує життя. Саме ці дві стихії є ключовими для свята.

Вночі на берегах водойм наші предки розпалювали багаття, навколо яких і відбувалися основні дійства. Люди вірили, що саме в цей час виходять на землю лісовики, відьми та інша нечисть, а вода та вогонь захищають від них.

Біля купальського багаття збиралася молодь, водила хороводи, люди співали та танцювали. Коли полум'я багаття ставало трохи нижче, стрибали через вогонь, щоб очиститись.

Вогнища цієї ночі палили ще й тому, що вважалося, що так можна відлякати нечисть.

Грошовий обряд на Івана Купала

Наші пращури вірили, що для залучення грошей у сім'ю, в купальську ніч, після проведення всіх гулянь, слід повернутися додому і перерахувати всі гроші і сховати їх, а після цього лягти спати.

Вранці необхідно витягнути гроші зі схованки і повільно перерахувати ще кілька разів. Вважалося, що цей простий ритуал має принести до будинку матеріальне благополуччя.

Головна заборона на Івана Купала

Здавна наші пращури вірили, що в ніч з 6 на 7 липня не можна спати. Люди булим щиро переконані, що в ніч на Івана Купала прокидається різна нечисть, яка легко може зайти в будинок.

Щодо купання в водоймах, робити це не можна ввечері 6 липня, і вночі, а от зранку 7 липня це робити не тільки можна, але й треба. Такий обряд може додати здоров'я, щастя, а ще - краси.