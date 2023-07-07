Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу [ Редагувати ]
Палата представників Нідреландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Twitter.
Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів визнання Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів, - зазначив президент.
Зеленський також додав, що він вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в боротьбі за її майбутнє та майбутнє всього вільного світу.
Вітаю визнання Палатою представників 🇳🇱 Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний 🇳🇱 за сильну та комплексну підтримку 🇺🇦 в нашій боротьбі за майбутнє 🇺🇦 та всього вільного…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023
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