Палата представників Нідреландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Twitter.

Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів визнання Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів, - зазначив президент.

Зеленський також додав, що він вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в боротьбі за її майбутнє та майбутнє всього вільного світу.