Мешканці Києва можуть відмовитися від отримання паперових квитанцій за комунальні послуги. Замість них можна користуватися електронними версіями.

Про це повідомляють на сайті Центру комунального сервісу.

Однією з головних переваг онлайн-квитанцій є те, що вони швидше надходять до споживача через електронні сервіси:

особистий кабінет споживача

мобільний застосунок "Комуналка"

сайти виконавців житлово-комунальних послуг та інші платформи

Крім того, такий варіант квитанцій є кращим з точки зору збереження ресурсів навколишнього середовища.

Також оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.

Коли починає діяти нововведення

Кияни можуть скористатися новою опцією вже з 10 липня 2023 року.

Оплачувати рахунки за спожиті послуги можна буде, як і раніше, в банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги.

Якщо споживач не відмовився від паперових рахунків, то вони й надалі будуть надходити.