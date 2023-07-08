Українці будуть по-новому отримувати платіжки за комуналку: які зміни запроваджують [ Редагувати ]
Мешканці Києва можуть відмовитися від отримання паперових квитанцій за комунальні послуги. Замість них можна користуватися електронними версіями.
Про це повідомляють на сайті Центру комунального сервісу.
Однією з головних переваг онлайн-квитанцій є те, що вони швидше надходять до споживача через електронні сервіси:
- особистий кабінет споживача
- мобільний застосунок "Комуналка"
- сайти виконавців житлово-комунальних послуг та інші платформи
Крім того, такий варіант квитанцій є кращим з точки зору збереження ресурсів навколишнього середовища.
Також оплатити рахунок за спожиті житлово-комунальні послуги в електронному вигляді можна онлайн будь-де та в будь-який час.
Коли починає діяти нововведення
Кияни можуть скористатися новою опцією вже з 10 липня 2023 року.
Оплачувати рахунки за спожиті послуги можна буде, як і раніше, в банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги.
Якщо споживач не відмовився від паперових рахунків, то вони й надалі будуть надходити.
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