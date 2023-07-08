Міністерство внутрішніх справ України успішно впровадило повноцінну службу 112 в Києві - єдиний номер для усіх надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ у своєму Telegram.

Ігор Клименко повідомив, що комунікаційний центр 112 вже успішно обробляє вхідну інформацію та забезпечує покриття столиці. Оператори отримують дзвінки від громадян та направляють запити до відповідних підрозділів, які реагують відповідним чином.

Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання, - зазначив Клименко.

Керівник МВС заявив, що наступним кроком буде розширення системи 112 спочатку у всіх містах з населенням понад мільйон осіб, а потім - на всій території країни.