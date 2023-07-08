На ТЕС у Донецькій області впав дах [ Редагувати ]
На одній з теплових електростанцій у Донецькій обвалився дах. В результаті загинула одна людина. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки, - сказано у повідомленні.
Внаслідок надзвичайної події одна людина загинула, двоє вважаються зниклими, а троє отримали травми і були госпіталізовані. Зараз проводиться розбір завалів, а причини події з'ясовуються.
по темі
У четвер, 6 липня, окупанти вдарили ракетами типу "Калібр" по мирному населенню міста Львів
На горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей - дівчинка та чоловік. Про це повідомляє ДСНС
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів
У зв'язку зі збільшенням температури повітря, споживання електроенергії у вечірні години 4 липня зросло на 9% порівняно з минулим тижнем
Прес-служба клубу з Бремена повідомила про смерть легендарного захисника "Вердера" та збірної Німеччини, Хорста-Дітера Хьоттгеса, якому 80 років