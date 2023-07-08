На одній з теплових електростанцій у Донецькій обвалився дах. В результаті загинула одна людина. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки, - сказано у повідомленні.

Внаслідок надзвичайної події одна людина загинула, двоє вважаються зниклими, а троє отримали травми і були госпіталізовані. Зараз проводиться розбір завалів, а причини події з'ясовуються.