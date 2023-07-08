У Черкаській області поблизу Умані сталася ДТП за участю автобуса. Поліція Черкаської області повідомила, що в результаті аварії водій та 22 пасажири отримали травми і були госпіталізовані.

За попередньою інформацією правоохоронців, 56-річний водій транспортного засобу EOS, на заокругленому участку дороги не врахував безпеку та не пристосував швидкість до дорожніх умов. В результаті аварії автобус з'їхав з дороги за межі правого краю проїзної частини та перекинувся.