На Черкащині сталася масштабна ДТП: 23 людини травмовані [ Редагувати ]
У Черкаській області поблизу Умані сталася ДТП за участю автобуса. Поліція Черкаської області повідомила, що в результаті аварії водій та 22 пасажири отримали травми і були госпіталізовані.
За попередньою інформацією правоохоронців, 56-річний водій транспортного засобу EOS, на заокругленому участку дороги не врахував безпеку та не пристосував швидкість до дорожніх умов. В результаті аварії автобус з'їхав з дороги за межі правого краю проїзної частини та перекинувся.
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