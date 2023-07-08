Українська урядова адміністрація здійснила реформування процесу постачання донорської крові на фронтові лінії, з метою збереження більшої кількості життів наших військових захисників. Ця ініціатива була оголошена пресслужбою Кабінету Міністрів.

Згідно з офіційними джерелами, нові норми, запроваджені урядом, сприятимуть уникненню непотрібної бюрократії та недоцільно організованих процесів, пов'язаних з переказом донорської крові військовослужбовцям.

Одна з головних змін полягає у тому, що в кожному медичному підрозділі буде призначена відповідальна особа за донорську кров. Ця особа буде мати можливість наперед сформулювати запит на необхідні обсяги крові, щоб їх вчасно підготувати та доставити до зони проведення бойових дій.

Процес отримання донорської крові тепер передбачатиме наступний алгоритм дій:

опорний суб'єкт системи крові комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів та повідомляє регіональних координаторів про дату та місце їх отримання;

регіональний координатор забезпечує отримання, транспортування та розподіл донорської крові та її компонентів відповідно до запитів, поданих координаторами медичних підрозділів.

Завдання медичних підрозділів буде зводитись до формування запитів та звітів.